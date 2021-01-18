بدء التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية

قال عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي، إن عملية التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، بدأت صباح الإثنين.

وأوضح العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة “ألأناضول”، أن البعثة الأممية بدأت منذ الصباح التواصل مع أعضاء الملتقى الـ75 هاتفياً، وذلك للتصويت على الآلية المقترحة لاختيار السلطة التنفيذية المؤقتة “رئاسة المجلس الرئاسي وعضوية المجلس ورئاسة الوزراء”.

ولفت المصدر إلى أن عملية التصويت ستنتهي الثلاثاء عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت ليبيا (08:00 ت.غ) وستعلن نتائج التصويت في اليوم نفسه.

وأكد أن تلك السلطة “ستكون موحدة ومؤقتة، وستحل محلها حكومة منتخبة ديمقراطية، ستنتخب في 24 ديسمبر من هذا العام”.

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، توصلت إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وقالت وليامز، خلال مؤتمر عبر الإنترنت يوم السبت، إن أعضاء اللجنة الاستشارية توافقوا في اجتماعاتهم بجنيف، على تحديد اليوم الاثنين للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية المقترحة.

واعتبرت وليامز، أن الذي تم التوصل إليه حل وسط، لاختيار سلطة تنفيذية مؤقتة تقود البلاد حتى موعد الانتخابات في ديسمبر المقبل، مؤكدة أنه إذا نجح التصويت على الآلية الاثنين المقبل، ستبدأ البعثة في استقبال الترشيحات، مشددة على أن انتخابات 24 ديسمبر ستجري وفق قاعدة دستورية سيتم التوافق عليها لاحقا.