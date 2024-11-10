بدء الحملة الوطنية الكبرى للتطعيمات بمناطق الجفرة والمراكز الصحية في أوباري

انطلقت في مختلف مراكز التطعيم ببلدية الجفرة أمس السبت، الحملة الوطنية الكبرى للتطعيمات ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال التي تستهدف الأطفال من عمر يوم واحد إلى عمر 6 سنوات ما قبل دخول سن المدرسة.

وأكد المدير التنفيذي لهذه الحملة امحمد أبوبكر عامر، “أن الحملة تسير بنسق انسيابي بدون أي عراقيل وفق الخطة التي وضعتها اللجنة العليا لهذه الحملة، وأن هناك وعي وإقبال كبير من قبل المواطنين”.

وقال إن “كافة التطعيمات متوفرة بكميات تكفى وتزيد وجرى توزيعها على الجهات المكلفة بإجراء التطعيمات بالمركز الصحي الفقهاء، ومدينة سوكنة بمسرح الإبداع، ومكتب الرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع بهون، مركز تطعيمات ودان و المركز الصحي زلة، مشيراً إلى أن مواعيد التطعيمات حددت من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصراً”.

الحملة الوطنية للتطعيمات: 👇 انطلقت بمختلف مراكز التطعيم ببلدية الجفرة أمس السبت ، الحملة الوطنية الكبرى للتطعيمات ضد… تم النشر بواسطة ‏إذاعة الجفرة المحلية 107.3FM‏ في الأحد، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤

انطلاق حملة التطعيمات في المراكز الصحية بأوباري

انطلقت في المراكز الصحية ببلدية أوباري، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الحملة الوطنية للتطعيمات ضد مرض شلل الأطفال، والحصبة والحصبة الألمانية، تستهدف الفئات العمرية من حديثي الولادة حتى سن السادسة.

وتستمر الحملة لــ 6 أيام متواصلة “تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، يتم خلالها تطعيم الأطفال من الفئات العمرية المستهدفة وفق جرعات اللقاح التي حددها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالخصوص”.

ودعا مركز مكافحة الأمراض، “المواطنين لاصطحاب أطفالهم إلى أقرب مركز رعاية صحية لتلقى جرعات اللقاح، حفاظاً على سلامتهم من الأمراض”.

متابعات انطلاق حملة التطعيمات بكافة المراكز الصحية ببلدية اوبارى. تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض و بالتعاون… تم النشر بواسطة ‏بلدية أوباري‏ في السبت، ٩ نوفمبر ٢٠٢٤