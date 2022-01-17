بدء السماح للمواطنين الليبيين بالتقديم على التأشيرة الإماراتية إلكترونيًا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في طرابلس، لسفير محمد علي الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد، والذي قدم لها نسخةً من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا.

وأكد السفير في مستهل اللقاء، دعم بلاده للجهود التى تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، كما جدد التأكيد على حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة والاستثمارات، إضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، والاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال التطوير والإعمار.

كما تم الاتفاق على البدء في السماح للمواطنين الليبيين بالتقديم على التأشيرة الإماراتية إلكترونيًا دون الحاجة للتقديم في أي سفارة.

من جهتها رحبت وزيرة الخارجية بالسفير الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا متمنية له التوفيق في مهامه، ومؤكدة استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة للسفير لأداء عمله.