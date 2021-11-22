بدء العمل في حقل «الخير» النفطي لأول مرة

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز رسميا عن بدء إنتاج النفط من حقل الخير النفطي.

وأوضحت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أّنّ العمل في حقل الخير النفطي جاء بعد انتهاء العمليات التجريبية وربط الحقل بميناء السدرة النفطي.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إنّ المؤسسة منحت الضوء الأخضر لبدء إنتاج حقل الخير النفطي.

وأضاف صنع الله أنّ الخطة الاستراتيجية التي تتبعها المؤسسة هي تطوير تشغيل جميع الحقول الصغيرة ووضعها على الإنتاج، وذلك للمساهمة، في زيادة الاحتياط النفطي وزيادة كمية الإنتاج اليومي.