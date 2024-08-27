بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي

بدأت صباح اليوم الثلاثاء امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، أوضحت الوزارة “أن 59385 طالب وطالبة تقدّموا لأداء امتحانات الدور الثاني، (42944 من القسم العِلمي ، و15697 من القسم الأدبي ، و333 من التعليم الديني)”.

وأشارت الوزارة إلى أن “طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميه العلمي والأدبي قد أجروا يوم أمس الاثنين بمدارسهم المقيدين بها وتحت إشراف معلم المادة امتحانهم في مادتي التعبير والإنشاء”.

وأعلن مدير المركز الوطني للامتحانات مطلع الأسبوع الماضي، “عن تعديل نتائج 98188 طالب وطالبة بعد نتيجة الطعون المقدمة من طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في نتيجة امتحانات الدور الأول تغيرت نتيجة 411 طالب منهم من رسوب إلى نجاح”.

يشار إلى أن نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2023 – 2024م تم اِعتمادها وإعلانها في الثامن من الشهر الجاري بنسبة نجاح عامة بلغت 48.43%.

59385 طالب وطالبة يُؤدّون اِمتحانات الدّور الثاني لِشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي . 27 أغسطس 2024م – اِنطلقت صباح… تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤