بدء امتحانات النقل على مستوى البلاد.. و«المقريف» يشدّد على منع الغش

انطلقت الامتحانات النهائية لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في كل ربوع ليبيا، بحسب وزارة التربية والتعليم.

وذكرت الوزارة أنّ أكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة، تقدموا لإجراء الامتحانات بواقع مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي وأكثر من 237 طالب وطالبة من مرحلة التعليم الثانوي.

وكان وزير التربية والتعليم موسى المقريف قد شدد على عدم التهاون مع حالات الغش ومن يساعد عليه وعلى ضرورة التعامل معها بصرامة تضمن الحد من الغش وعدم تكراره.

وأكّد المقريف في منشور عبر وزارة التربية والتعليم، على ضرورة بذل الوزارة قصارى جهدها لتوفير كل ما يُساعد الطلبة من «ذوي الهمم» على أداء الامتحانات بصورة جيدة.