بدء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسي في عموم ليبيا

بدأت صباح اليوم اِمتحانات شَهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي للعام 2023-2024، في عموم ليبيا.

وحسب المكتب الإعلامي لوزارة التربية و التعليم، أجرى تلامِيذ التّعليم الأساسي والدّيني اِمتحان (مادة الحاسوب)، بينما أجرى التلامِيذ الصُّم وضعاف السّمع اِمتحاناتهم في (مادة لُغة الإشارة)، وذلك بِمدارسهم المُقيّدين بها، تحت إشراف مُعلّم المادة.

ويشارك في الامتحانات أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، حيث نشر المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، بعض الارشادات والتعليمات المهمة بشأن كيفية التظليل لورقة الإجابة، وتجنب الاخطاء عند الاختيار.

وتتواصل الاِمتحانات النّهائية للفصل الدِّراسي الثاني لِصفوف النّقل، بمرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي للعامِ الدِّراسي 2023-2024 ، والتي تقدم لها ( 875975 ) تلميذا وطالبا بكافة أرجاء البلاد .

وكان وزير التربية والتعليم محمد المقريف أعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للتلاميذ، مثمنا الدور الهام للمعلمين والإداريين ومديري المؤسسات التعليمية والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والصحيين لما بذلوه من جهد مثمر طيلة العام الدراسي.