بدء امتحانات شهادة «إتمام مرحلة التّعليم الأساسي»

تقدّم 210415 تلميذ صباح اليوم الأحد لإجراء اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي في 14705 قاعة اِمتحانية.

وَبحسب بيان نشرته وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، على صفحتها بالفيسبوك، “تخضع الامتحانات لإشراف 4322 مُراقب و4322 مُلاحظ، و1418 اِختصاصي اِجتماعي ومُسعف، ومُتابع تربوي، و5672 فرد حِراسة يتولُّون تأمِين مقار اللجان الاِمتحانية”.

ووفق البيان، “يُجري تلامِيذ شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي اِمتحانهم في مادة العلوم، فيما يُجري تلامِيذ التّعليم الدّيني اِمتحانهم في مادة القرآن الكريم وأحكامه، والتلامِيذ الصُّم وضِعاف السّمع اِمتحانهم في مادة التّربية الإسلامية”.

وقال مُدير المركز الوطني للامتحانات “أحمد مسعود”، “إنّ المركز اِستعدّ للامتحانات بالشكل المطلوب، وذلك من خلال إعداد الأسئلة، ومُراجعتها، وترتيب نقلها وتوزيعها على مكاتب الاِمتحانات في كامِل البلاد”.

وحثّ وزير التّربية والتّعليم الدّكتور “موسى المقريف”، في كلمة مصوّرة، “التلامِيذ بالتّركيز الجيّد في الاٍمتحانات، والمذاكرة، والمثابرة والجد والاِجتهاد”، ودعا إلى “الاِبتعاد عن الغِش باعتباره حِيلة الكسول، ودليل اِنعدام حِس المسؤولية”.

بدورها، أصدرت اللجنة العُليا للإشراف على اِمتحانات الشهادات العامّة تَعليمات وتوجيهات للطّلاب المُتقدّمين للامتحانات، كما أصدرت تعميمات للجان الإشراف والمراقبة، وحدّدت مهام رئيس لجنة الاِمتحانات، والملاحظين، والمراقبين.

هذا وتستمر اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي حتّى الثلاثين من الشهر الجاري، وتٌعرب وزارة التّربية والتّعليم عن أمنياتها بالتوفيق والنّجاح للتلامِيذ المتقدّمين لإجراء الاِمتحانات، وتُثمّن جُهود أولياء أمورهم على حِرصهم ووقوفهم إلى جانب أبنائهم طيلة العام الدّراسي.

210415 تلميذ يُؤدُّون اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي . تقدّم 210415 تلميذ صباح اليوم الأحد لإجراء… تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الأحد، ١٩ مايو ٢٠٢٤