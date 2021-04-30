أعلن البيت الأبيض، الخميس، بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، تنفيذاً للقرار الذي أعلنه الرئيس جو بايدن في منتصف أبريل الماضي.

جاء ذلك في تصريحات لكارين جان بيار، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، نقلها موقع “فويس أوف أميركا”.

وقالت بيار: “بدأ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان”.

وأضافت أن مجموعة من حاملات الطائرات الهجومية، ستكون بين المعدات العسكرية الأمريكية التي تعمل على حماية القوات بالتزامن مع عملية الانسحاب.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن حلف شمال الأطلسي “ناتو” بدء سحب قواته من أفغانستان بشكل “منسق”.

ويُقدر عدد القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان بنحو 2500 جندي، وفق تقارير غير رسمية.

وفي أبريل الماضي أعلن الرئيس الأمريكي أن إدارته ستنهي وجود القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول سبتمبر، قبل إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر (2001).

وأسفرت مفاوضات بين واشنطن وحركة طالبان، بوساطة قطرية، عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

وفي 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة بقيادة رئيسها آنذاك دونالد ترامب، وحركة “طالبان” في الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، أي في مايو 2021، وإطلاق حوار أفغاني داخلي في الدوحة، بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.