بدء تدفق إنتاج حقل شمال الحمادة إلى ميناء مليتة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، عن بدء عملية تشغيل خط الأنابيب الجديد من حقل شمال الحمادة النفطي التابع لشركة نفوسة للعمليات النفطية، حيث تدفق إنتاج الحقل إلى ميناء مليتة النفطي عبر خط النفط (الفيل – مليتة) لمسافة 250 كم.

وبحسب ما أفادت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد بدأت عملية ضخ النفط الخام من الخزانات الرئيسية إلى نقطة الاستلام في نهاية الخط بالضغوط التشغيلية المتفق عليها وكانت عملية التشغيل منتظمة وآمنة، بحضور ممثلي الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة، والفرق الفنية بالإدارات المختصة بشركتي نفوسة ومليتة.

وجاء ذلك بعد الانتهاء من تعبئة خط الشحن الجديد بحقل شمال الحمادة في 18 مايو الماضي، وتوقيع اتفاقية نقل ومناولة وشحن النفط الخام عبر خط حقل (الفيل – مليتة) من جميع الأطراف المعنية (شركتي مليته للنفط والغاز ونفوسة للعمليات النفطية).

وسيزيد خلال الأيام القادمة إنتاج الحقل تدريجيًا بوضع الآبار الجاهزة تباعاً على محطة المعالجة ثم خط الشحن، حيث سيتم وضع خمسة (آبارC-1, B-1, F-1, J-1 ,D-1) ليبلغ الإنتاج 8 آلاف برميل يومياً قبل منتصف شهر يوليو الحالي، وسيزيد للوصول إلى 10 آلاف برميل يومياً في أغسطس القادم، وهو برنامج المرحلة الأولى لتطوير الحقل.