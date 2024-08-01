بدء تسجيل التلاميذ المستجدين من التعليم الأساسي مواليد 2018م

بدأ صباح اليوم الاكتتاب المدرسي بتسجيل التلاميذ المستجدين بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي من مواليد 2018م للعام الدراسي 2024 – 2025م بكافة مدارس التعليم الأساسي بمراقبات التربية والتعليم على مستوى البلاد.

وحدد الأوّل من أغسطس موعداً للاكتتاب المدرسي وفق قرار وزير التربية والتعليم رقم 1046 لسنة 2023 ميلادي، بشأن تحديد مواعيد الدراسة الامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023 – 2024 ميلادي.

وفي تعميم سابق لوكيل الوزارة للشؤون التربوية، طالبت مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، التقيد بتسجيل التلاميذ من مواليد 2018 (2018.01.01م -2018.12.31م)، وفي الموعد المحدد من خلال الوثائق الرسمية بالمدارس العامة والخاصة، منوهة إلى أن أولوية القبول للتلاميذ المقيمين بالقرب من المؤسسة التعليمية وفق المادة 12 من اللائحة 1013 لسنة 2022م.

ووفقاً للمادة 10 من لائحه تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي رقم 1013 لِسنة 2022م، (يقبل التلامِيذ الذين أتمّوا السنة السّادسة من أعمارهم وقت التّسجيل أو قبل نِهاية شهر ديسمبر من نفس السنة في الصّف الأوّل من مرحلة التّعليم الأساسي في المؤسّسات التّعليمية العامّة والخاصّة، وممّن تنطبق عليهم شروط منزلية التّعليم، أما الأطفال من الفئات الخاصّة الذين يصدر بِتحديدهم قرار من الجهة المُختصّة فيجوز قبولهم حتى سِن العاشرة).