تعزيز التعاون التعليمي مع اليابان.. التربية تبدأ تسجيل «تلاميذ الصف الأول»

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، بدء الاكتتاب المدرسي لتسجيل التلاميذ المستجدين بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي من مواليد عام 2020، اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، في جميع مدارس التعليم الأساسي التابعة لمراقبات التربية والتعليم بمختلف أنحاء البلاد، استعدادًا للعام الدراسي 2026-2027.

وأوضحت الوزارة أن انطلاق الاكتتاب يأتي تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم (1077) لسنة 2025 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية، الذي حدد الثاني من أغسطس موعدًا لبدء تسجيل التلاميذ المستجدين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة التزام مراقبي التربية والتعليم في البلديات بتسجيل التلاميذ من مواليد الفترة الممتدة من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، استنادًا إلى الوثائق الرسمية المعتمدة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.

وأضافت الوزارة أن أولوية القبول تمنح للتلاميذ المقيمين بالقرب من المؤسسة التعليمية، وذلك وفقًا للمادة (12) من اللائحة رقم (1013) لسنة 2022 بشأن تنظيم شؤون التربية والتعليم.

كما بينت أن المادة (10) من اللائحة ذاتها تنص على قبول التلاميذ الذين أتموا السادسة من أعمارهم وقت التسجيل، أو الذين يتمونها قبل نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه، في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن العام الدراسي 2026-2027 سينطلق في 13 سبتمبر المقبل، وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم (1197) لسنة 2026 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

وأكدت الوزارة أن الاكتتاب المدرسي يمثل أولى مراحل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، إذ يسهم في حصر أعداد التلاميذ المستجدين وتنظيم توزيعهم على المؤسسات التعليمية وفق الضوابط المعتمدة، بما يدعم انتظام العملية التعليمية مع انطلاق الدراسة.

وزير التربية والتعليم الليبي يبحث مع السفير الياباني تطوير التعليم والرقمنة والاستفادة من التجربة اليابانية

بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، مع سفير اليابان لدى ليبيا، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع التعليم، والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا التعليمية والتقييمات الدولية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن اللقاء عقد بمقر ديوان الوزارة، في إطار جهودها لتوسيع الشراكات الدولية وتطوير منظومة التعليم في ليبيا.

واستعرض وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع واقع القطاع التعليمي في ليبيا، موضحًا أن عدد الطلبة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي يتجاوز 2.6 مليون طالب وطالبة.

وأشار الوزير إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أولت اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم، وتمكنت من معالجة عدد من التحديات السابقة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الكتاب المدرسي في المواعيد المحددة، وتعزيز حوكمة الامتحانات وضمان نزاهتها.

كما تطرق إلى مشروع إنشاء 1500 مدرسة نموذجية، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت إنجاز نحو 360 مدرسة، مع استمرار العمل على تنفيذ المراحل التالية بوتيرة متسارعة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية نقل التجارب اليابانية الناجحة إلى البيئة التعليمية الليبية، حيث أكد الوزير تطلعه إلى الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجالات التحول الرقمي، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في التعليم، وتنمية قدرات العاملين في القطاع.

كما تناول اللقاء ملف مشاركة ليبيا في التصنيفات والتقييمات التعليمية الدولية، مثل اختبارات TIMSS وPIRLS وPISA، حيث أكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى إدراج ليبيا ضمن هذه المؤشرات بعد محدودية مشاركاتها السابقة.

وأوضح الوزير وجود توافق وطني واسع داخل وزارة التربية والتعليم بشأن المناهج والامتحانات في مختلف مناطق ليبيا، معربًا عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التواصل مع الجهات اليابانية المختصة والاستفادة من التجارب التعليمية المتقدمة.

وفي الجانب التنموي، أكد الوزير أهمية دور منظمة التعاون الدولي اليابانية (JICA) في دعم الشراكات والبرامج المشتركة، معربًا عن أمله في توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم التعاون بين الجانبين.

من جانبه، أعرب سفير اليابان لدى ليبيا عن تقديره لرؤية وزارة التربية والتعليم وخططها المستقبلية، مؤكدًا أن بلاده تنظر إلى التعليم باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الأجيال.

وأكد السفير الياباني استعداد حكومته لتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى إمكانية بدء التنسيق المباشر مع مكتب التعاون الدولي بالوزارة لوضع برامج التعاون قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة.