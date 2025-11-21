بدء تشغيل توربينات «سد النهضة» الإثيوبي.. مصر تعلّق!

قال الدكتور عباس شراقي، الخبير المصري في الموارد المائية والري، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت بدء تشغيل توربينات في سد النهضة الإثيوبي، مع تدفق المياه نحو السد العالي في مصر، ما قد يدفع القاهرة إلى فتح مفيض توشكى لاستيعاب المياه الزائدة.

وأضاف شراقي، في منشور على فيسبوك، أن استمرار ارتفاع منسوب مياه النيل في مصر منذ سبتمبر الماضي يجعل احتمال فتح المفيض واردًا خلال الأيام المقبلة. ويقع مفيض توشكى جنوبي مصر، ويُستخدم لاستقبال المياه الزائدة من بحيرة ناصر خلف السد العالي.

وأشار شراقي إلى أن بعض التوربينات العلوية في سد النهضة بدأت العمل بعد أكثر من شهرين على افتتاحه، في حين ما زال التوربينان المنخفضان متوقفين منذ يوليو الماضي.

وذكر أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم على الحدود السودانية يتراوح بين 100 و200 مليون متر مكعب يوميًا، بينما يبلغ حجم المياه الواردة إلى سد النهضة من بحيرة تانا والأمطار الخفيفة نحو 70 مليون متر مكعب يوميًا، ما يفسر ارتفاع منسوب البحيرة الذي وصل إلى نحو 640 مترًا فوق سطح البحر.

ونفت الحكومة المصرية الشائعات حول فتح مفيض توشكى، مؤكدة أن بحيرة ناصر والمجرى الرئيسي للنيل قادران على استيعاب كميات المياه الحالية، رغم فيضان بعض الأراضي والمناطق في حرم النهر. وأكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن إدارة إثيوبيا لسد النهضة كانت غير منضبطة، حيث أدت إلى فيضانات مفاجئة أثرت على مناطق زراعية في السودان وأدت إلى اضطرابات في تشغيل السد العالي.