بدء تشغيل وحدات المرافق بمصفاة الزاوية

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، ببدء عمليات تشغيل وحدات المرافق بشركة الزاوية لتكرير النفط، اليوم الأربعاء.

وباشر الأخصائيين بالمصفاة بمراقبة مرافق تشغيل وحدة الغليات، والتي تنتج البخار اللازم في عمليات تشغيل الوحدات الصناعية الأخرى بالشركة.

هذا ومن المنتظر البدء في تشغيل وحدات التكرير بعد تكامل الاستعدادات لذلك، مما سيسهم في توفير احتياجات السوق المحلي من المحروقات.

شركة الزاوية لتكرير النفط تبدأ بتشغيل وحدات المرافق بالمصفاةبدأت يوم الاربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020 عمليات تشغيل… Gepostet von ‎المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‎ am Mittwoch, 21. Oktober 2020