بدء تفعيل النقاط الحدودية مع تونس

أفاد رئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية التابعة لحكومة الوفاق اللواء نوري شراطة، بأن حرس الحدود بدأ بتفعيل النقاط الحدودية مع تونس من رأس اجدير إلى نقطة امشيقيق.

ونقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن اللواء شراطة قوله، اليوم السبت، إن رئاسة أركان حرس الحدود هي المسؤولة مباشرة عن تأمين الحدود ومكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية وكافة أنواع التهريب.

وأشار إلى أن تحركات حرس الحدود جاءت بعد تحرير المناطق الغربية من عناصر حفتر لتوفير الإمكانات اللازمة للقوات المرابطة في تلك النقاط.