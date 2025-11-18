بدء توزيع «بطاقات الناخب» في بلديتي الجديدة وتاجوراء

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدء توزيع بطاقة ناخب الخاصة ببلدية الجديدة وبلدية تاجوراء ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025، محددةً الفترة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا لاستلام البطاقات.

وطلبت المفوضية من الناخبين والناخبات الحضور شخصيًا إلى مراكز التوزيع مصطحبين إثبات الهوية الرسمي لاستلام بطاقة ناخب ضمن المواعيد المعتمدة.

اختتام الجلسة التشاورية حول الحد من العنف الرقمي ضد المرأة في الانتخابات

اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 الجلسة التشاورية التي نظمتها بالشراكة مع مكتب النائب العام وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة دور مؤسسات سيادة القانون في ضمان بيئة انتخابية آمنة تدعم مشاركة المرأة، بمشاركة وكلاء النيابة العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني في المركز الإعلامي بالمفوضية.

وشهدت فعاليات اليوم الختامي جلسات حوارية موسعة قدّمت خلالها رباب حلب إحاطة شاملة حول البرنامج، مؤكدة أن الجلسة تفتح مسارات تعاون جديدة مع مؤسسات سيادة القانون لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

وساهم غسان سلامة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجلسات بعرض تقديمي تناول التجارب المقارنة في استخدام منصة E Monitor+ لرصد العنف الإلكتروني ضد النساء في الانتخابات، موضحًا دور المنصة في التكيّف مع السياق الليبي وفق احتياجات البلاد وأطرها القانونية.

وضمّت الفعاليات جلسة تفاعلية أدارتها خديجة البوعيشي ضمن مجموعات عمل بحثت مسؤوليات المؤسسات وآليات الحماية من العنف الرقمي، وناقش خلالها المشاركون نماذج الإبلاغ والتوثيق وإجراءات المتابعة المشتركة.

واستعرضت الجلسة الختامية خطة العمل المشتركة والتوصيات النهائية، مع تأكيد المشاركين على أهمية الجلسة في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات وتجاوز المعوقات التي قد تواجه مسار العمل الانتخابي، مع إشادتهم بجهود المفوضية ووحدة دعم المرأة في تمكين المرأة وضمان مشاركتها دون إقصاء.