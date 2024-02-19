بدء حفر الآبار الاسترشادية في زليتن للسيطرة على ارتفاع منسوب المياه

أعلنت بلدية زليتن ، الشروع في حفر باكورة الآبار الاسترشادية، من قبل جهاز حفر الابار بالتنسيق مع لجنة الأزمات والطوارئ بالبلدية .

وذكرت البلدية في منشور لها، أن البئر هو أحد الآبار الاسترشادية المقرر حفرها في مناطق مختلفة من المدينة، للحد من ارتفاع منسوب المياه الجوفية الذي تعاني منه في الفترة الاخيرة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة أبار المياه المهندس ” على الشاوش “، إن هذه الابار ستكون لجمع المعلومات والبيانات ومعرفة النتائج المتعلقة بنوعية التربة وطبقاتها، مشيرا إلى أن عمليات الحفر ستنتهي خلال اسبوعين أو ثلاثة اسابيع .

وأضاف المهندس ” الشاوش ” في تصريح صحفي أن هذه الابار لمراقبة منسوب المياه في الخزان الجوفي والمساهمة في معرفة السبب وتقديم المعلومات للمكاتب الاستشارية المختصة لوضع حد جذري لهذه الظاهرة.