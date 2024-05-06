بدء حملة التطعيمات التعزيزية في مدينة الكفرة

بدأت اليوم الأحد، حملة التطعيم “التعزيزية” بمدينة الكفرة، التي أطلقتها وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة.

وتستهدف الحملة النازحين من دولة السودان وسكان مدينة الكفرة من عمر يوم إلى 15 عاما، بإشراف كل من إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، وغرفة الطوارئ بالكفرة، ومديري مكاتب الخدمات الصحية بالكفرة وبنغازي، وبمساندة شبيبة الهلال الأحمر الليبي.

ويشارك في الحملة 12 طبيبا، إضافة إلى فريق مختص بالدعم النفسي والاجتماعي، وتوزعت مراكز التطعيم على 14 موقعا، منها 6 نقاط متحركة وموقعين إضافيين.

وتأتي الحملة ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لتقييم الوضع الصحي في مدينة الكفرة، للحفاظ على صحة المواطنين وجمع كافة البيانات لتقديم الرعاية الصحية للنازحين.