بدء حملة التطعيمات لطلبة المدارس في مدن الجفرة

انطلقت بكافة مدن بلدية الجفرة، حملة التطعيمات الخاصة بطلبة المدارس التي تستهدف (6000) من التلامذة والطلاب على مستوى مدارس الجفرة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن امحمد ابوبكو امحمد مدير مكتب الرعاية الصحية الاولية مشرف التطعيمات، قوله إن الحملة تسهدف الصف الأول الابتدائي بالطعم الرباعي منزوع الخلية، والصف السابع بطعم السحائي وطعم الورم الحليمي بنات والصف السابع بطعم السحائي أولاد، والصف التاسع ثلاثي البكتيري.

وبحسب امحمد، فقد تم توزيع كافة التطعيمات على الفرق بالوحدات الصحية بمدن هون وسوكنة وودان وزلة والفقهاء.

وأشار امحمد إلى تعاون مكتب الرعاية والصحة المدرسية من خلال الجولات الصحية وتدريب وتطوير المشرفين الصحيين والمسعفين من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية بالمؤسسات التعليمية ببلدية الجفرة.