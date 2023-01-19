بدء دخول المنخفض الجوي ليبيا.. وتوقعات بأن تصل درجة الحرارة إلى الصفر

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنّ حالة الطقس ستكون متقلبة مع انخفاض ملحوظ في درحات الحرارة على أغلب مناطق غرب ليبيا.

المركز وفي نشرته اليومية أشار إلى احتمالية سقوط أمطار متفرقة وأنّ الانخفاض في درجات الحرارة سيصل باقي المناطق في البلاد بداية من يوم الغد.

وذكر المركز أنّ درجات الحرارة ستتراوح في النهار مابين 10-17 مئوية وتنخفض أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وتصل الى قرابة الصفر وخاصة على مرتفعات الجبل الغربى وجنوبه وغدامس والحمادة.

من جانبها، أفادت منظمة رؤية لعلوم الفضاء باستمرار حالة الاضطرابات البحرية على طول السواحل الليبية يومي الخميس والجمعة، مع ارتفاع الأمواج ويتوقع أن تكون بحدود متر ونصف إلى ثلاث أمتار.