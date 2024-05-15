بدء صيانة مقر عزل النازحين في مدينة الكفرة

بدأت أعمال الصيانة بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمدينة الكفرة على نحو عاجل، بعد قرار وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة الدكتور عثمان عبد الجليل، باعتماد المركز مقرا لعزل المرضى من النازحين.

ويضم مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، النازحين المصابين بأمراض معدية، حيث تقدم لهم سبل الرعاية وكافة الخدمات الطبية، إضافة إلى إيوائهم وتوفير سبل الحياة الكريمة.

جاءت هذه الخطوة من وزارة الصحة، نظرا لتدفق الأعداد على المدينة من النازحين، وحرصا على عدم تفاقم الوضع الصحي، وكانت استجابة الوزارة سريعة بدراسة على أرض الواقع، وحددت المخاطر وسبل الحد من انتشار الأمراض، والوقاية من الأوبئة.

ووضعت وزارة الصحة خطة عاجلة لمواجهة مشكلة النازحين بعد زيارة وزير الصحة وفريق الخبراء المرافق له مدينة الكفرة، لتقييم الوضع الصحي والصحة للنازحين خاصة من دولة السودان.