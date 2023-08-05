أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء اليوم السبت، بدء ضخ المياه إلى مدينتي إجدابيا وبنغازي بعد الانتهاء من أعمال صيانة الأنبوب المتفجر.

وأفاد مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز سامي الجهاني جميع أعمال الإصلاحات بالمحطة 41 الواقعة في المنطقة الممتدة بين إجدابيا والزويتينة.

وعلى إثر ذلك، أعطى رئيس اللجنة الإدارية بالجهاز الإذن بانطلاق مياه النهر الصناعي بالخط الناقل إجدابيا – بنغازي.

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، افتتاح صمام خط مياه النهر الناقل بين إجدابيا وبنغازي.

وأوضح الساعدي بأنه سيتم توزيع المياه على كافة المناطق خلال مدة تترواح من 4 لـ 6 أيام بعد الانتهاء من إصلاح الخط المتضرر في محطة (41+360).

يُذكر أن جهاز النهر الصناعي أعلن يوم 20 يوليو الماضي، عن حدوث تسرب كبير في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، والذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه تقدر بـ 500 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى غرق بعض المزارع والمنازل في المنطقة.