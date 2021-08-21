بدء ضخ المياه عبر أنابيب النهر الصناعي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عن بدء ضخ المياه بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة، اليوم السبت، موضحاً أن المياه ستصل تباعا إلى المدن والمناطق.

وأفاد الجهاز برفع التهديد القسري على منظومة الحساونة – سهل الجفارة، اليوم السبت، والبدء بضخ المياه عبر أنابيب النهر الصناعي في المسارين الشرقي والأوسط.

من جهته أعلن مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي، بدء ضخ المياه بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة بعد اتفاق مع أعيان ومشايخ قبيلة المقارحة داخل مقر المنظومة أعلنوا خلاله فتحها من جديد.

وأوضح الساعدي في تصريحات تلفزيونية، أن المياه ستصل تدريجيا إلى المدن التي تغذيها منظومة الحساونة، قائلا إنه سيجري تحديد موعد وصولها بعد معرفة حجم النقص فيها.

هذا وأعلن مشايخ وأعيان وحكماء قبيلة المقارحة إعادة تدفق مياه النهر الصناعي من منظومة الحساونة، في بيان من مقر منظومة التحكم لجهاز النهر الصناعي.

وأشار البيان إلى أنن ما قام به بعض شباب القبيلة، هو تعبير عن حالة من الغضب والإحباط بسبب عدم استجابة الحكومات المتعاقبة لمطالبهم المتكررة والمتمثلة في إطلاق سراح أبنائهم من السجون.