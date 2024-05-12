بدء عمليات الحصر المعلوماتي للنازحين السودانيين في الجنوب الشرقي

بدأت منظومة الحصر الأمني المعلوماتي، التابعة لغرفة الطوارئ المشتركة بالجنوب الشرقي، أمس السبت، استقبال النازحين السودانيين.

وقالت الغرفة في بيان، إن أعدادا كبيرة من النازحين تم تسجيلهم وحصرهم في اول أيام عمل المنظومة.

وتهدف الخطوة إلى حصر عدد النازحين السودانيين الموجودين في منطقة الجنوب الشرقي، لمنع تجار البشر والمهربين من استغلالهم أو ابتزازهم، بالإضافة إلى إصدار بطاقات خاصة بهؤلاء النازحين لتقديم الرعاية الطبية لهم وإجراء الفحوصات اللازمة وتطعيم الأطفال والنساء مجانًا.

وقال رئيس اللجنة التسييرية للجالية السودانية في بلدية الكفرة “الأمين كرم الدين” أن أفراد الجالية السودانية استجابوا إلى دعوة غرفة الطوارئ، وشرعوا في تقديم أوراقهم، للحصول على بطاقة الحصر الأمني من المنظومة.

وثمن” كرم الدين” جهود وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان المتمثلة في غرفة الطوارئ المشتركة، باستخراج بطاقة الحصر والشهادة الصحية للنازحين السودانيين بالمجان، مضيفًا بأن هذه الخطوة تسهم في تنظيم وتسهيل حركة النازحين في المنطقة.