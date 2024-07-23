بدء عملية التقييم النهائي لمنافسات مبادرة تحدي القراءة في ليبيا

بدأت ظهر، اليوم الثلاثاء، عملية التقييم النهائي لمنافسات مبادرة تحدي القراءة في دولة ليبيا، والتي ستتواصل على مدى يومين متتاليين لاختيار ممثل ليبيا في نهائيات المبادرة في دولة الإمارات، وكذلك المشرف المتميز والمدرسة المتميزة.

وتجرى خلال عملية التقييم التنافس بين 100 تلميذ وطالب تأهلوا من عشر مناطق تعليمية بعد أن خاضوا مستويات التّنافس على مستوى مؤسساتهم التعليمية، ومراقباتهم التّعليمية.

وقال رئيس اللجنة العليا لمبادرة تحدي القراءة في دولة ليبيا الدكتور علي قنون أنه سيتم خلال اليوم الثلاثاء تقسيم الطلاب إلى 5 مجموعات إذ تضم كل مجموعة 20 طالبا، موضحا أن كل مجموعة يتم تقييمها عن طريق لجنة تقييم خاصة بها، لاختيار أفضل 5 طلاب، مضيفا أن البرنامج يتضمن الإعلان عن قائمة أفضل مشرفي المدارس بحسب معايير محدّدة لاِختيار أفضل 5 مشرفين.

وتابع أن برنامج يوم غد يتضمن المفاضلة بين المتأهلين لاختيار ممثلي ليبيا في المنافسة الإقليمية، واختيار مشرف المدرسة المتميز، والمدرسة المتميزة، موضحا أن الإعلان عن النتائج سيتم في حفل رسمي سيقام يوم الخميس المقبل بِفندق المهاري، بالعاصِمة طرابلس.