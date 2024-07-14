بدء عملية فرز وعد أوراق الإجابة لطلبة الشهادة الثانوية

أعلن مدير عام المركز الوطني للامتحانات المكلف الدكتور محمد غومة اليوم أن اللجنة المكلفة بدأت في عملية فرز وعد أوراق الإجابة للامتحانات النهائية لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي «الدور الأول» للعام الدراسي 2023 / 2024 .

وأعطى غومة تعليماته بمباشرة العمل بعد أن استلموا كامل صناديق أوراق الإجابة لجميع المواد الامتحانية من مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم ببلديات.

يشار إلى أن عدد الطلبة، الذين أدوا، الامتحانات بمرحلة التعليم الثانوي لهذا العام بلغ 115,110 ألاف طالب وطالبة .