بدأت صباح اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024 في مركز العدّ والإحصاء بالمفوضية عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى)، وذلك تزامنا مع وصول أولى شحنات صناديق الاقتراع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإعلان النتائج الأولية للعملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.

بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج الانتخابات بمركز العدّ والإحصاء بدأت صباح اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤