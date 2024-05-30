بدء فتح مسار الطريق الساحلي وطريق المرافق في صبراتة

بهدف تقليل الاختناق المروري بين الطريق الساحلي وطريق المرافق بمدينة صبراتة، بدأ جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق فتح المسار، تمهيدا للمرحلة الختامية لمشروع رصف مخطط صبراتة (أ).

وحسب بيان الجهاز، ينفذ المشروع داخل مخطط صبراته، خلف مقبرة المجاهدين، ويتضمن فتح المسار للمرحلة الاخيرة والختامية للمشروع.

ويساعد المشروع في تقليل الاختناق المروري بين الطريق الساحلي وطريق المرافق، ونقل جزء منه الى طريق الآثار و منه الى خارج المدينة.

وتنفذ المشروع شركة نجوم الساح، وتقدم المساعدة الفنية شركة وادي الرويس للمقاولات، وبلغت نسبة الإنجاز الفعلية 77٪.