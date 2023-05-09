بدء قرعة الحج على مستوى ليبيا.. والهيئة تُوضح لـ«عين ليبيا» عدد الحجاج هذا العام

أفاد المتحدث باسم هيئة الحج والعمرة والعمرة عبدالله العقيلي بإنطلاق قرعة الحج للعام الجاري صباح اليوم داخل المنطقة الجنوبية والجبل الأخضر، والتي تجرى تجرى يدويا وبحضور الأهالي

وأوضح العقيلي لـ«عين ليبيا» أنّ نصف العدد سيتم اختياره من مقترعي عامي 2020 و2021, وأنّ النصف الآخر سيتم اختياره من قرعة هذا العام.

وأضاف العقيلي أنّ المنطقتان الغربية والشرقية، إلى جانب باقي المناطق ستنطلق القرعة عقب عصر اليوم، بحيث سيكون العدد الإجمالي 7800 حاج على مستوى ليبيا.

وذكر العقيلي أنّ التجهيزات والترتيبات مع السعودية مطمئنة وعلى أكمل وجه، نافيا الأخبار التي تداولها بعض المواقع العام الماضي حول فتح باب التسجيل استثناءً، وأنّه لن يكون هناك تسجيل بعد إغلاق المنظومة.