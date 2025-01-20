بدء مراسم تنصيب «دونالد ترامب» رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

بدأ مساء اليوم الاثنين، “حفل تنصيب دونالد ترامب، باعتباره الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، في قاعة الروتوندا داخل مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن.

هذا “وأدى “جي دي فانس” اليمين الدستورية نائبا للرئيس أمام رئيس المحكمة العليا”.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته عقب تنصيبه رئيسا للبلاد، “بأن العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن”.

وأضاف ترامب: “سأضع أمريكا أولا.. سنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة، أمريكا ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق”.

وأكد أنه “علينا أن نكون صادقين إزاء التحديات التي نواجهها وأعداؤنا يحاولون التأثير على الكثير من أمورنا”.

ولمشاهدة مراسم التنصيب كاملة من هنا.