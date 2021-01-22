بدء مهلة الأسبوع لتقديم الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية الموحدة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الخميس، بدء فترة تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من 3 أعضاء ورئيس الوزراء، والتي ستستمر أسبوعاً واحداً وتنتهي في 28 يناير الجاري.

وأفادت البعثة في بيان، بأن ذلك يأتي في أعقاب قرار ملتقى الحوار السياسي الليبي باعتماد آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، وذلك عبر عملية تصويت أجريت في 19 يناير.

كما وضعت البعثة إرشادات فنية وأصدرت النماذج ذات الصلة لتقديم الترشيحات وفقاً لمعايير الترشح التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في منتصف نوفمبر الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل لجنة تضم 3 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتحقق من أن الترشيحات مقدّمة وفقاً للمتطلبات ذات الصلة وتتولى تجميع القوائم النهائية للمرشحين إلى المجلس الرئاسي لكل إقليم وإلى منصب رئيس الوزراء.

وبعد انتهاء فترة الترشيح، سوف تعقد البعثة اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء عملية التصويت وذلك في الفترة من 1 إلى 5 فبراير القادم.

وأعربت البعثة الأممية عن امتنانها وتقديرها لحكومة سويسرا لموافقتها على استضافة ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن فتح باب الترشح، ابتداءً من اليوم 21 يناير ولغاية يوم الخميس 28 يناير، لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية التي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021.

وأوضحت البعثة في إعلانها، أن الترشح والاختيار سيكون حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير 2021.

وأرفقت البعثة الأممية في إعلانها ورقة إرشادية لتوضيح عملية الترشح من الناحية الفنية، إضافة إلى النماذج المطلوبة بها.

وبحسب إعلان البعثة، تتمثل شروط وآليات الترشح للسلطة التنفيذية في الآتي:

أولاً: الترشح لعضوية المجلس الرئاسي

يتعين على من يرغب في الترشح لعضوية المجلس الرئاسي توفير تزكيتين من قبل أعضاء المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه المرشح بغض النظر عن عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع الانتخابي.

ثانياً: الترشح لمنصب رئاسة الحكومة

وبالمثل يتعين على من يرغب في الترشح لرئاسة الحكومة توفير تزكيتين على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (دون شرط أن تكون التزكيتان من مجمع انتخابي/ إقليم معين).

ثالثاً: شروط عامة

يتعين على الراغبين بالترشح للسلطة التنفيذية الموحدة إرسال نسخ الكترونية لنموذج الترشح ونموذج السيرة الذاتية بالإضافة الى وثيقة إثبات هوية (جواز سفر) وذلك على البريد الالكتروني (lpdf.nominations@undp.org(link sends e-mail)) في موعد اقصاه منتصف ليل 28 يناير 2021 بتوقيت ليبيا

تستمر عملية الترشح لمناصب رئاسة الحكومة الموحدة وأعضاء المجلس الرئاسي لفترة محددة. إذ يتوجب على كل الراغبين بالترشح لرئاسة الحكومة ملء نموذج الترشح الخاص بذلك والراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي ملء نموذج خاص آخر، بالإضافة الى نموذج السيرة الذاتية الموحدة لكل المرشحين

لا يحق لأي عضو من أعضاء الملتقى تقديم أكثر من تزكية واحدة لمرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي وتزكية واحدة لمرشح واحد لرئاسة الحكومة

يجب أن تدرج كل التزكيات للراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة في نموذج الترشح

أحكام إضافية

تُشكل لجنة من ثلاثة أعضاء من الملتقى وبدعم من الامم المتحدة لاعتماد الترشيحات من خلال مراجعة كل طلبات الترشح بما يطابق شروط الترشح وإعداد قائمة نهائية لمرشحي المجلس الرئاسي لكل إقليم ومرشحي رئاسة الحكومة