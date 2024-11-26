بدء نشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات نقابة التفتيش والروابط المهنية

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، على أن اليوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024 سيكون موعدأً لبدء نشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخاب النقابة العامة للتفتيش والتوجيه التربوي (انتخاب النقابة العامة) وذلك لمدة (2 يومان عمل).

وقالت المفوضية: ستتم عملية نشر القوائم بالمقرات التالية: مقر اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الكائن بمدينة طرابلس طريق الهضبة الشرقية بجانب مقر صندوق التضامن الاجتماعي، ومقر مكتب الإدارة الانتخابية سرت، الكائن بمدينة سرت، الحي رقم 1 بجوار مصرف الوحدة.

#إعلان تعلن اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، علي أن يوم… تم النشر بواسطة ‏اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية ‏ في الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤

كما أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، علي أن يوم الإربعاء الموافق 27/11/2024 سيكون موعدأً لبدء نشر أسماء المترشحين لانتخاب نقابة مستخدمي شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء وذلك لمدة (2) يومان عمل.

وبحسب المفوضية، “سيتم النشر بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي منطقة الهواري بالقرب من جزيرة مصنع الاسمنت باتجاه طريق النواقية على بعد 2 كلم تقريباً”.

#إعلان تعلن اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات ، علي أن… تم النشر بواسطة ‏اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية ‏ في الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤