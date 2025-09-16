بدعم أردني وأميركي.. دمشق تطلق خارطة طريق من 6 خطوات لحل أزمة السويداء

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، عن إطلاق خارطة طريق واضحة لحل أزمة محافظة السويداء، تتضمن ست خطوات عملية بدعم مباشر من كل من الولايات المتحدة والأردن.

وقال الشيباني إن الأحداث المؤلمة التي شهدتها السويداء تركت “أثراً في قلب كل بيت سوري”، مشدداً على أن “لا علاج للجراح إلا بالحوار والوحدة والمصالحة”، وأكد أن الحكومة السورية الانتقالية وضعت خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة، وإعادة الأمن، وتعزيز الصلح المجتمعي.

وتضمنت خارطة الطريق الخطوات التالية:

محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم، بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي. ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع. تعويض المتضررين، وترميم القرى والبلدات، وتسهيل عودة النازحين. إعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية. نشر قوات محلية من وزارة الداخلية لتأمين الطرق وحماية حركة الناس والتجارة. كشف مصير المفقودين وإطلاق المحتجزين من جميع الأطراف، بالإضافة إلى إطلاق مسار مصالحة داخلية شامل تشارك فيه جميع مكونات السويداء.

من جهته، شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أن أمن الجنوب السوري هو امتداد لأمن الأردن، وأكد دعم بلاده الكامل لجهود الحكومة السورية في استعادة الاستقرار، معتبراً أن وحدة سوريا “ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة”.

وأشار الصفدي إلى أن على المجتمع الدولي تجاوز الأحداث المؤلمة التي شهدتها السويداء، مضيفاً:

“نريد لسوريا أن تستقر وتنهض وتعيد البناء بعد سنوات من الدمار والمعاناة التي عاشها الشعب السوري”.

أما المبعوث الأميركي توماس براك، فوصف الخطوات السورية بـ”التاريخية”، وقال إن “الحكومة السورية اليوم شابة وطموحة”، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا في هذه المرحلة الحرجة.

وقال براك: “بناء الثقة عملية بطيئة لكنها مستدامة… سنواجه بعض العقبات، لكننا ملتزمون بالمضي في هذا المسار حتى النهاية”.

ويأتي الإعلان عن خارطة الطريق في ظل تصاعد الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب السوري، وتحديداً محافظة السويداء، التي شهدت في الأشهر الماضية توترات أمنية وأحداثاً عنيفة أدت إلى خسائر بشرية ومادية واسعة.