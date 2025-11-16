بدعم ألماني.. دورة تدريبية للمراقبين الماليين في البلديات

اختتمت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الدورة التدريبية المخصصة للمراقبين الماليين في البلديات، والتي نُظمت في فندق هارون بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). وتهدف الدورة إلى تعزيز الحوكمة المالية الرشيدة وترشيد الإنفاق ومراقبة المال العام.

وشهدت الدورة، التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري، سلسلة محاضرات مكثفة استهدفت تطوير مهارات المراقبين الماليين وتمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات في الرقابة المالية، بما يسهم في تحسين الأداء المالي على مستوى البلديات ودعم التحول نحو الرقمنة المالية.

وفي ختام الدورة، تم توزيع شهادات المشاركة والتقدير على المتدربين، فيما ألقى وكيل الوزارة لشؤون المراقبات كلمة شكر فيها اللجنة المنظمة، مشيدًا بجهودهم في إنجاح البرنامج التدريبي.

وأكد أن مثل هذه الدورات تعزز بيئة العمل المالي وتشجع على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، كما تسهم في صقل قدرات المراقبين على مواجهة التحديات المالية الحديثة.