بدعم استئناف بنك الشعب الصيني.. أسعار الذهب تسجّل ارتفاعاً كبيرا

بدعم من استئناف بنك الشعب الصيني، أكبر مستهلك ومشتري للذهب، بعد توقف دام ستة أشهر، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين.

وفق وكالة رويترز، “ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2646.69 دولار للأونصة، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2668.20 دولار للأونصة”.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي.جي، “إن أسعار الذهب تلقت دعما من أنباء تفيد بأن المركزي الصيني استأنف شراء المعدن النفيس في نوفمبر، وهو ما يعتبر “خبرا جيدا للمستثمرين في الذهب” لأنه يضمن لهم مواصلة دعم بنك الشعب الصيني للأسعار”.

وقال محللون في بنك أو.سي.بي.سي: إن “قرار زيادة احتياطيات الذهب، خاصة بعد فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات، يعكس نهج البنك المركزي الصيني الاستباقي في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط التغيرات العالمية المتزايدة”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، “ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 31.22 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 940 دولارا للأوقية وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 970 دولارا للأوقية”.