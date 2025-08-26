بدعم تركي.. افتتاح مركز «الأمل للأطفال المصابين بالأورام» في صبراتة

بدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TİKA)، افتتحت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، مركز الأمل للأطفال المصابين بالأورام بمدينة صبراتة، وذلك في خطوة إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناة الأطفال واحتضانهم بالرعاية الصحية والنفسية التي يستحقونها.

ويعمل المركز تحت إدارة الدكتور محمد الكواش، ويقع في مركز الأورام بصبراتة.

وشهد الافتتاح حضور وكيل وزارة الصحة سمير كوكو، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان الدكتور حيدر السائح، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطقم الطبية والمهتمين بالشأن الصحي، الذين أكدوا جميعًا أن دعم الأطفال في رحلة علاجهم يمثل مسؤولية مجتمعية وإنسانية مشتركة تعني عودة الحياة.

وفي كلمتها، قالت الوزيرة: “نحن نستثمر في أجيالنا الجديدة، ونريد أطفالًا متعافين نفسيًا وجسديًا، قادرين على المضي نحو غدٍ أفضل. ونضع لهم خطة مستقبلية آمنة وعادلة وملبية لاحتياجاتهم”.

وقدمت الوزيرة شكرها العميق للوكالة التركية (TİKA)، وإدارة المستشفى، ورئيس المركز الوطني للأورام، ووزارة الصحة الليبية على دعمهم المستمر للمبادرة.