بدعم حكومي.. تسريع خطوات مشروع ممرات العبور

عقدت اللجنة العليا لمشروع ليبيا – أفريقيا لممرات العبور، الخميس، اجتماعها الثاني للعام الجاري بمقر محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في العاصمة طرابلس، في إطار الجهود الرامية إلى دفع المشروع نحو مراحله المتقدمة.

وبحسب بيان للمحفظة، اطلعت عليه “عين ليبيا”، استعرض نائب رئيس اللجنة رئيس مجلس إدارة المحفظة، مصطفى أبوفناس، نتائج لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي أكد دعمه الكامل للمشروع، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن تكامل الجهود وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذه.

كما ناقشت اللجنة النسخة المحدّثة من دراسة الجدوى، المعدّة من مكتب استشاري أمريكي، وذلك عقب تضمينها الملاحظات والتعديلات التي أُقرت خلال الاجتماع السابق.

وركّزت المناقشات على آليات تمويل المشروع وتنفيذه، بما في ذلك التوجه لتأسيس شركة مساهمة قابضة تتولى التعاقد على التنفيذ، إلى جانب تشغيل وإدارة المشروع، بهدف رفع كفاءة إدارة مراحله المختلفة.

وتطرقت اللجنة إلى سبل الاستفادة من الزخم المتنامي واهتمام عدد من الأطراف الإقليمية والدولية بالمشروع، بما يدعم انتقاله إلى مراحله التنفيذية وفق أسس فنية ومؤسسية واضحة.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكات والانفتاح على أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز موقع ليبيا كمحور إقليمي ودولي للنقل والخدمات اللوجستية.

ويُشار إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة من الاستثمارات الكبرى التي تنفذها محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في ليبيا وأفريقيا وأوروبا، في مجالات النقل والطاقة والاتصالات والخدمات اللوجستية.