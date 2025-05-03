بدعم دولي.. طرابلس تحتضن «الورشة الوطنية لمراجعة برنامج التطعيم»

انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة طرابلس ورشة عمل وطنية تستهدف مراجعة وتطوير البرنامج الموسع للتطعيم (EPI) في ليبيا، بمشاركة عدد من الجهات الصحية الوطنية والدولية.

وتنظم الورشة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، كل من منظمة الصحة العالمية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووزارة الصحة الليبية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الورشة إلى تدريب الفرق الصحية الليبية على تكييف أدوات مراجعة البرنامج بما يتماشى مع السياق المحلي، بالإضافة إلى تنفيذ مراجعات مكتبية وميدانية فعّالة، وتطبيق تدريبات عملية لتقييم خدمات التطعيم ميدانياً.

وتُعد هذه الورشة جزءًا من عملية مراجعة شاملة للبرنامج الموسع للتطعيم، والتي ستستمر على مدى أسبوعين وتشمل مختلف أنحاء البلاد، في خطوة تُعد من أبرز الجهود المبذولة لتعزيز منظومة الصحة العامة في ليبيا.

وأكد المنظمون أن هذه المبادرة لا تقتصر على التدريب فحسب، بل تسعى إلى تحسين كفاءة النظام الصحي، وضمان حصول جميع الأطفال في ليبيا على اللقاحات الأساسية، للوقاية من الأمراض التي يمكن تفاديها.

وأعرب المشاركون عن امتنانهم للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، مشيدين بالجهود التي تبذلها الكوادر الصحية في سبيل حماية الأطفال وتعزيز الصحة المجتمعية في ليبيا.