بدعم دولي.. تزايد المؤاشرات عن حل المجلس الرئاسي لمجلسي النواب والدّوله

كشفت صحيفة العرب اللندنية عن احتمالية قيام المجلس الرئاسي بحل مجلسي النواب والدولة بأمر رئاسي وبدعم دولي.

وذكرت الصحيفة أنّ المجلس سيتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل يتيح له وضع قاعدة دستورية، وسن القوانين الانتخابية والإشراف على تنفيذ الاقتراع.

وأوضحت الصحيفة أنّ سيواجه صعوبات في إجراء الانتخابات لعدم امتلاكه قوة مسيطرة على الأرض، فقوات حفتر تُسيطر على الشرق والجنوب، وحكومة الوحدة الوطنية تتحكم في أغلب الكتائب بالغرب.

وتابعت الصحيفة أنّه إذا جرى استبعاد حفتر والدبيبة من المشهد فلن يسمحا بإجراء الانتخابات، فضلا عن المعارضة والرفض المتوقع من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأضافت الصحيفة أنّه يُمكن للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي استبعاد كامل أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة من الهيئة التي ستشكل في الفترة القادة والتي ستحل محل السلطة التشريعية بغرفتيها.