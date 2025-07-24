بدعم فرنسي.. اختتام دورة متخصصة في الإعلام أثناء الكوارث

اختُتِمت أمس الأربعاء، في العاصمة طرابلس فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة حول التواصل أثناء الكوارث الطبيعية، التي نظمها مكتب اليونسكو الإقليمي لدى الدول المغاربية، بالتعاون مع إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، وبمشاركة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، ووزارة الموارد المائية، إلى جانب عدد من القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة.

واستمرت الدورة لـ3 أيام متواصلة، وجاءت في إطار “مشروع الدعم الفني لليبيا في مراقبة وصيانة السدود” بتمويل من الجمهورية الفرنسية، وهدفت إلى تعزيز قدرات فرق مكاتب الإعلام في المؤسسات المعنية بالإنذار تجاه الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تدريب صحفيين من مختلف مناطق ليبيا، من خلال تزويدهم بالمعارف والتقنيات الحديثة في الإبلاغ والتواصل الفعّال أثناء حالات الطوارئ.

وشملت فعاليات البرنامج جلسات نظرية وتطبيقات عملية بمشاركة خبراء محليين ودوليين، تناولت دور الإعلام التقليدي والرقمي في الحد من مخاطر الكوارث، واستراتيجيات الإبلاغ السريع عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب عرض تجارب محلية ودولية في هذا المجال.