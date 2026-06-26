بدعم مؤسسة النفط.. سرت تستضيف تدريبًا لتعزيز الاستجابة للطوارئ

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز استضافة برنامج تدريبي متخصص في استعمال مركبات الإطفاء الحديثة على مدى ثلاثة أيام، وذلك بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية مباشرة منها، وتحت إشراف إدارة التنمية المستدامة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مفاهيم السلامة والتنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية المحيطة بمناطق العمليات النفطية.

واستهدف البرنامج عددًا من منتسبي هيئة السلامة الوطنية في مدينتي مرادة وأجخرة، ضمن مساعٍ تهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ وتعزيز الجاهزية التشغيلية للجهات المعنية بالتعامل مع الحوادث والمخاطر المختلفة.

وتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من الجوانب النظرية والتطبيقات العملية التي ركزت على آليات تشغيل واستخدام سيارات الإطفاء الحديثة التي قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتوريدها مؤخرًا، حيث تلقى المشاركون تدريبات متخصصة على الأنظمة والتجهيزات المتطورة التي تضمها هذه المركبات، إلى جانب تنفيذ تمارين ميدانية تحاكي سيناريوهات واقعية للتعامل مع الحوادث والطوارئ في ظروف تشغيلية مختلفة.

ووفقًا للشركة، ساهمت التدريبات العملية في تعزيز مهارات المشاركين ورفع قدرتهم على التدخل السريع والفعال لحماية الأرواح والممتلكات وتحسين مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكدت شركة سرت أن البرنامج يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال إدارة التنمية المستدامة، لتنفيذ مبادرات ذات أثر مباشر على المجتمعات المحلية، وترسيخ مفهوم الجوار الحسن، عبر دعم الجهات المختصة بالإمكانات الحديثة والمعارف المتقدمة التي تعزز من كفاءتها في أداء مهامها.

وأشارت الشركة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط، وبتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس إدارتها المهندس مسعود سليمان موسى، قامت بتوريد ثلاث سيارات إطفاء حديثة جرى توزيعها على مناطق مرادة وأجخرة والبريقة، في خطوة تستهدف دعم المناطق المجاورة لمناطق العمليات النفطية وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ، بما يدعم منظومة السلامة العامة ويعزز الشراكة المجتمعية.

وأعربت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن اعتزازها باستضافة هذا البرنامج النوعي، مؤكدةً أنه يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها في تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية مستدامة ذات أثر ملموس، كما يعكس الاهتمام المتواصل بملف السلامة والطوارئ ودعم استقرار المجتمعات المحلية المحيطة بأنشطة القطاع النفطي.

وأضافت الشركة أن مثل هذه البرامج تجسد رؤية مؤسسية ترتكز على الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات ورفع مستويات الجاهزية، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة وتعزيز السلامة العامة وخدمة المواطن ودعم المصلحة الوطنية.