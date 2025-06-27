بدعم من وزارة الشباب.. انطلاق برنامج تدريبي متكامل لتطوير الذات وريادة الأعمال

أعلنت وزارة الشباب عن إطلاق برنامج تدريبي متكامل تحت شعار “استثمر في ذاتك وكن رائد أعمال”، يستهدف تمكين الشباب من تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، وتعزيز قدراتهم في مجال ريادة الأعمال.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشباب على تجاوز التحديات النفسية والمهنية التي قد تعيق انطلاق مشاريعهم الخاصة، وذلك من خلال باقة من الجلسات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى استشارات فردية في مجالات متعددة.

ويتضمن البرنامج المحاور التالية:

* مهارات تطوير الذات: إدارة الوقت، التواصل الفعّال، فهم الذات

* مقدمة في ريادة الأعمال: من توليد الفكرة إلى إعداد نموذج المشروع

* دعم موجه لأصحاب المبادرات والمشاريع الناشئة

* جلسات استشارية نفسية ومهنية للمشاركين المتميزين

* شهادة مشاركة معتمدة وفرص للتشبيك وبناء العلاقات المهنية

* سحب على جوائز تحفيزية للمشاركين

تفاصيل البرنامج:

* تاريخ الانطلاق: الأحد 20 يوليو 2025

* المدة: أسبوعان (الأحد – الثلاثاء – الخميس)

* الوقت: من 4:00 مساءً حتى 7:00 مساءً

* المكان: مركز رعاية شباب أبوسليم

ودعت الوزارة الشباب الراغبين في تنمية قدراتهم والمشاركة الفاعلة في هذا البرنامج إلى التسجيل عبر الرابط التالي:

نموذج التسجيل

للاستفسار، يمكن التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم:

📞 +218 91‑7705274

يُذكر أن البرنامج يأتي ضمن جهود وزارة الشباب لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الطاقات الشابة نحو الابتكار والإنتاج.