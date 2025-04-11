بدعوة من الرئيس التركي.. «الدبيبة» يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

أعلن المكتب الإعلامي في حكومة الوحدة الوطنية، أنه “بدعوة من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، يشارك رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

وبحسب المكتب، “سيجري رئيس الوزراء لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات والزعماء المشاركين في المنتدى الذي ينعقد في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا في نسخته الرابعة”.

وانطلقت اليوم الجمعة، “أعمال منتدى انطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مركز المؤتمرات في “بيليك” بولاية أنطاليا، ويحمل هذا العام شعار “التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم”.

ويشارك في المؤتمر، “رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى جانب العديد من قادة ومسؤولي دول العالم والذي يستمر لثلاثة أيام، بحضور نحو 4 آلاف مشارك، بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 50 وزير خارجية، إلى جانب نحو 60 ممثلاً رفيع المستوى عن منظمات دولية”.

ووفق المعلومات، “تنظم فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي “ADF2025″ بين يومي 11 ـ 13 نيسان الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلي منظمات دولية”.

و”يعد منتدى أنطاليا الدبلوماسي منصة هامة للحوار السياسي والاقتصادي بين القادة والممثلين الحكوميين حول القضايا العالمية، ويجمع شخصيات بارزة من مختلف دول العالم”.