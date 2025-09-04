بدعوة من الرئيس الجزائري.. المنفي يشارك في معرض «التجارة البينية الإفريقية»

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، وذلك تلبية لدعوة فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون.

وجاء ذلك بحضور قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود الإفريقية، حيث يمثل الحدث منصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول القارة.

وكان وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء أمس الأربعاء، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث كان في مقدمة مستقبليه بمطار هواري بومدين رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، في مشهد يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية تضمنت عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، وأداء تحية العلم، أعقبه استعراض لتشكيلات من الحرس الجمهوري ووحدات من القوات البرية والبحرية والجوية للجيش الوطني الشعبي الجزائري.

كما تبادل الرئيسان التحية مع أعضاء الوفدين الرسميين من الجانبين، في مستهل زيارة رسمية ينتظر أن تشهد لقاءات موسعة وبحث ملفات التعاون المشترك بين ليبيا والجزائر.