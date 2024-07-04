 بدعوة من جامعة اكسفورد.. «الكبير» يجتمع مع عشرين محافظاً للبنوك المركزية الافريقية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، في حوارية حول “وضع الاقتصاد الافريقي وتطلعاته المستقبلية”، وذلك بدعوة من جامعة اكسفورد لعدد عشرين محافظاً للبنوك المركزية الافريقية.

وتضمنت الحوارية أيضا مناقشة “دور حقوق السحب الخاصة في الهيكل المالي العالمي الجديد، والآفاق المستقبلية للعملات الرقمية للبنوك المركزية، وبرامج ومبادرات رفع الكفائات لكوادر المصارف المركزية الافريقية بمشاركة عدد من الاساتذة الجامعيين من جامعة اكسفورد وعدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين الدوليين“.

يذكر أن اجتماع الدائرة المستديرة لمحافظي البنوك المركزية الافريقية نظمهُ مركز دراسة الاقتصادات الافريقية بجامعة اكسفورد في المملكة المتحدة.

بدعوة من جامعة اكسفورد لعدد عشرين محافظاً للبنوك المركزية الافريقية، شارك السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الأربعاء، ٣ يوليو ٢٠٢٤