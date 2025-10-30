بدعوة من ماكرون.. المنفي يحضر مأدبة عشاء في «قصر الإليزيه»

حضر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مساء أمس، مأدبة العشاء التي أقيمت بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاءت المشاركة ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى باريس للسلام، الذي يجمع قادة دول وشخصيات دولية لمناقشة قضايا التعاون الدولي والتنمية وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.

هذا وتأسس منتدى باريس للسلام عام 2018 بمبادرة من فرنسا ليكون منصة دولية للحوار حول قضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة، وتركز دورته الحالية على دعم الحلول التعاونية للنزاعات وتعزيز العمل المتعدد الأطراف في مواجهة الأزمات العالمية.

تمثل مشاركة ليبيا في المنتدى استمرارًا لجهود المجلس الرئاسي في دعم الدبلوماسية متعددة الأطراف وتعزيز حضور ليبيا على الساحة الدولية، بما يواكب التطورات الإقليمية ويسهم في ترسيخ مسار الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.