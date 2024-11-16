بدء عمليات فرز الإصوات عقب إغلاق مراكز الاقتراع

بدأت عمليات فرز الصوات عقب إغلاق مراكز الاقتراع لانتخاب “المجموعة الأولى” للمجالس البلدية البالغ عددها 58 بلدية.

يذكر أنه عند الساعةالسادسة مساء، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنه تم قفل مراكز الانتخاب وانتهاء عملية الاقتراع لـ(58) بلدية.

وانطلقت بتاريخ اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024 انطلقت عملية الاقتراع في عدد (352) مركزاً انتخابياً وبعدد (777) محطة اقتراع في عدد (58) مجلساً بلدياً، تحتوي على عدد (186055) ناخباً وناخبة مسجلين في سجل انتخاب المجالس البلديةـ توجهوا إلى صناديق الاقتراع ابتداءً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، وذلك للإدلاء بأصواتهم واختيار من سيتولى حمل الأمانة عنهم، ونقل مطالباتهم الخدمية والتنموية إلى السلطات التنفيذية”.

#الآن | بدء عمليات الفرز عقب إغلاق مراكز الاقتراع لانتخاب المجموعة الأولى للمجالس البلدية البالغ عددها 58 بلدية. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤