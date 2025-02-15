بدقائق فقط.. «مرموش» يسجل «هاتريك» أمام «نيوكاسل يونايتد» في الدوري الإنكليزي

خطف النجم المصري عمر مرموش الأضواء بتألقه خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الجناح المصري عمر مرموش رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي عندما هز شباك نيوكاسل، السبت، بثلاثة أهدافه في الشوط الأول.

وانتهى شوط المباراة الأول بين مانشستر سيتي ونيوكاسل بتقدم السيتي بنتيجة 3-0، وسجل أهداف السيتي اللاعب عمر مرموش حيث سجل هاتريك في الدقائق 19 و24 و33 من زمن اللقاء على ملعب “الاتحاد”.

وافتتح مرموش بذلك سجله التهديفي بقميص مانشستر سيتي ووقع على أول “هاتريك” خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وبدأ عمر مرموش أساسيا في مباراة اليوم بعد جلوسه على دكة البدلاء في المواجهة الماضية أمام ريال مدريد (2-3) ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كان مانشستر سيتي الإنجليزي، قد أعلن في 23 يناير الماضي، رسميا ضم الدولي المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقدة لمدة 5 سنوات.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة كلفت “السيتزن 75 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين كحوافز إضافية”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 قوووووووول!



مستحييييييييييييييييييييييل



هاااااااااااااااااااااتريك مرموش في 30 دقيقة



😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨💙 pic.twitter.com/PZrKBKaBk7 — سهم (@1SMi_) February 15, 2025