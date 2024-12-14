بدلاً من رعب «الوخز بالإبر».. علماء يبتكرون لقاحاً على شكل «مرهم»

يعاني الكثير من الأشخاص من “رهاب” الوخز بالإبر، الأمر الذي على مايبدو أنه بات من الماضي مع التطور التكنولوجي لا سيما في القطاع الطبي، حيث زف علماء متخصصون أنباء سارة لهؤلاء الأشخاص، وهو اختراع “مرهم” موضعي يتم وضعه على البشرة كلقاح، ما قد يُحدث تحولا في الوقاية من الأمراض عالميا.

وطوّر باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية، “اللقاح الموضعي، الذي يعتمد على بكتيريا جلدية شائعة تُسمى “Staphylococcus epidermidis”، والذي يمكن تطبيقه على الجلد بدلا من الحقن التقليدية”.

وبحسب بيان رسمي من الجامعة، يقول الدكتور مايكل فيشباخ من جامعة ستانفورد، الذي قاد البحث: “نحن جميعا نكره الوخز بالإبر، والجميع كذلك، لم أجد شخصا واحدا لا يحب فكرة استبدال الحقنة بمرهم”.

وأضاف: “يعتمد الابتكار على بروتين “Aap” الموجود في البكتيريا، الذي يحفّز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة فعّالة ضد أمراض، مثل نزلات البرد و”كوفيد-19″.

وبحسب الدراسة، “أظهرت التجارب على الفئران نجاح اللقاح في الحماية من سموم التيتانوس والدفتيريا، إذ طورت الفئران المحقونة بالبكتيريا المعدلة مستويات عالية من الأجسام المضادة، وظلت سليمة عند تعريضها لجرعات قاتلة”.

هذا “ويُتوقع أن يكون اللقاح أقل تكلفة وأكثر أمانا، ويخطط الباحثون لاختبار التقنية على القردة قبل التجارب السريرية على البشر، مع آمال بطرحها خلال السنوات المقبلة”