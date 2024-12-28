بدون حواف.. كل ما تريد معرفته عن هاتف «آيفون 17» المنتظر

يترقب عشاق ومستخدمو أجهزة شركة أبل السلسلة الجديدة من أجهزة آيفون “iPhone 17″، وسط أنباء عن تغييرات غير مسبوقة في بعض أجهزة تلك السلسلة.

وتستعد الشركة لإحداث تحول جذري في تصميم هواتفها الذكية، وتشير الشائعات إلى أن الشركة تعمل على تطوير أيفون جديد يتميز بشاشة تمتد لتغطي الجهاز بالكامل، مما يلغي الحاجة إلى الحواف التقليدية. ويعد التصميم المستقبلي بتجربة بصرية غير مسبوقة.

من المتوقع أن يحافظ التصميم الجديد على شاشة مسطحة بحواف زاوية، مشابهة لتصميمات الأيفون الحالية، مع احتمال امتداد الشاشة إلى جوانب الجهاز، على غرار التصميم المستخدم في ساعة آبل.

سيكون هذا الجهاز، إذا تحقق، بمثابة خطوة نحو تحقيق تجربة بصرية غامرة، حيث ستغطي الشاشة كامل سطح الجهاز الأمامي، ما يلغي الحاجة إلى الحواف، كما سيجمع بين التصميم المميز للنماذج الحالية وحداثة الممتدة إلى الجوانب.

وابتكرت آبل زر الإجراء، والذي ظهر لأول مرة في ، كأداة قابلة للتخصيص. يمكن للمستخدمين استخدامه لتفعيل الكاميرا، تشغيل المصباح، أو تسجيل الصوت.

لكن البعض قد يرى هذا الزر تناقضًا، حيث يشير وجوده إلى توجه أكثر نحو الوظائف، مما قد يبتعد عن البساطة الجمالية.

فماذا نعرف عن “iPhone 17 Air”؟

تشير تسريبات وتقارير إلى أن “iPhone 17 Air” سيتراوح سُمكه بين 5 و6 مم، مما سيجعله أنحف هاتف أنتجته شركة أبل على الإطلاق.

ويتوقع أن يتراوح حجم الشاشة ما بين 6.1 و6.7 بوصة، وفي حال جاءت أكثر من 6.1 بوصة فستكون أكبر من شاشة “آيفون 16” البالغة 6.1 بوصة، أما إن كانت أقل من 6.7 بوصة فستكون أصغر من شاشة “آيفون 16 بلس”.

وبالنسبة للبطارية، فمن المتوقع أن تكون أصغر من كل أجهزة آيفون السابقة، لكن ذلك قد يؤثر على عمر البطارية على الجانب الآخر.

وذكرت التقارير أن “iPhone 17 Air” ستكون له سماعة واحدة، وهو ما يختلف عن أجرة آيفون الأخرى التي لها في العادة سماعتان.

ومن أبرز مواصفات “iPhone 17 Air”، إلى جانبه نحافته، هو أنه لن يكون له مدخل لشريحة الاتصالات التقليدية “SIM”، بل ستعتمد الشركة على ما يعرف بـ”eSIM”.

ومن المتوقع أن يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وهي ضعف دقة الكاميرات الأمامية لسلسلة “آيفون 16”.

ويتوقع أن تصل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لجهاز “iPhone 17 Air” إلى 8 غيغابايت، وأن تزوده “أبل” بالجيل الجديد من معالجاتها وهو “A19″، بدلًا من “A18” في “آيفون 16”.

أما عن سعر الجهاز، فعلى الرغم من أنه لا يزال من المبكر توقعه، إلا أنه وفقا لتقديرات التقارير فسيتراوح بين 899 دولارا و1.199 ألف دولار.